Станом на 2 березня 2021 року Нацбанк встановив курс долара в Україні на рівні 28 грн/1$. Порівняно з понеділком долар додав у ціні, днем раніше курс був 27,94 грн/1$.
Євро здешевшав, курс у вівторок – 33,71 грн/1€, до цього він був 33,84 грн/1€.
Польський злотий трішки втратив свої позиції.
Здешевшав і російський рубль.
Курс валют НБУ на 1 березня 2021 року:
- $1 – 28,0007 грн;
- €1 – 33,717 грн;
- 1 польський злотий – 7,4409 грн;
- 10 російських рублів – 3,7741 грн.
Курс долара в Україні
Останнім часом курс долара в Україні – мінливий.
Щодня Національний банк України встановлює нову вартість американської валюти, однак ці зміни незначні.
Детальніше про курс долара в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.