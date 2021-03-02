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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубник |

Долар здорожчав: курс валют в Україні 2 березня

Станом на 2 березня 2021 року Нацбанк встановив курс долара в Україні на рівні 28 грн/1$. Порівняно з понеділком долар додав у ціні, днем ​​раніше курс був 27,94 грн/1$.

Долар здорожчав: курс валют в Україні 2 березня

Євро здешевшав, курс у вівторок – 33,71 грн/1€, до цього він був 33,84 грн/1€.

Польський злотий трішки втратив свої позиції.

Здешевшав і російський рубль.

Курс валют НБУ на 1 березня 2021 року:

  • $1 – 28,0007 грн;
  • €1 – 33,717 грн;
  • 1 польський злотий – 7,4409 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7741 грн.

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Курс долара в Україні

Останнім часом курс долара в Україні – мінливий.

Щодня Національний банк України встановлює нову вартість американської валюти, однак ці зміни незначні.

Детальніше про курс долара в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

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