Городская комиссия по техногенной и экологической безопасности (КТЭБ) Харькова обратилась к госкомиссии ТЭБ и ЧС с просьбой запретить деятельность коксового завода Новомет (бывший Коксохим), который находится на территории города.

Решение приняли на заседании комиссии во вторник, 2 марта, в Харькове.

— Мы в своем решении обращаемся к Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с просьбой остановить деятельность Коксохима. Сегодня другого выхода у нас с вами не существует, — отметил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

По его словам, предприятие сильно загрязняет экологию города. При этом оно лишь обещает установить фильтрационные установки, но пока этого не сделало.

В то же время представители местной власти понимают, что в связи с этим часть людей потеряют работу.

Проблема с экологией в Украине

Помимо воздуха, от загрязнения страдают воды Украины.

В трех реках, Днепре, Днестре и Дону, выявлено превышение концентрации токсичности.

Подробнее о проблеме с экологией в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Харьковский горсовет

Фото: Игорь Терехов