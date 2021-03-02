Міська комісія з техногенної та екологічної безпеки (КТЕБ) Харкова звернулася до держкомісії ТЕБ та НС з проханням заборонити діяльність коксового заводу Новомет (колишній Коксохім), який розташований на території міста.

Рішення ухвалили на засіданні комісії у вівторок, 2 березня, у Харкові.

– Ми у своєму рішенні звертаємося до Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з проханням зупинити діяльність Коксохіму. Сьогодні іншого виходу у нас з вами не існує, – зазначив секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

За його словами, підприємство дуже забруднює екологію міста. Воно лише обіцяє встановити фільтри, але поки цього не зробило.

Водночас представники місцевої влади розуміють, що через це частина людей втратить роботу.

Проблема з екологією в Україні

Крім повітря, від забруднення страждають води України.

У трьох річках, Дніпрі, Дністрі та Дону, виявлено перевищення концентрації токсичності.

Детальніше про проблему з екологією в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Харківська міськрада

Фото: Ігор Терехов