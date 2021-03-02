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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Украина рассчитывает на санкции ЕС против РФ за нарушения прав человека в Крыму

Министерство иностранных дел Украины поддержало решение Европейского Союза по применению глобального санкционного механизма против четырех чиновников РФ из-за нарушения прав человека в России.

Украина рассчитывает на санкции ЕС против РФ за нарушения прав человека в Крыму

По словам представителя МИД, решение ЕС в очередной раз демонстрирует, что защита прав человека — приоритет внешней политики Евросоюза.

Таким образом глобальный механизм может стать дополнительным инструментом борьбы с грубыми нарушениями прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

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МИД надеется, что Евросоюз также применит санкции относительно лиц, виновных в подавлении прав человека на временно оккупированной территории Украины.

ЕС ввел санкции против чиновников РФ

Евросоюз ввел санкции против российских чиновников, связанных с заключением оппозиционера Алексея Навального, а также ответственны за нарушение прав человека. Речь идет о произвольных арестах и ​​задержаниях, а также постоянных подавлениях мирных собраний и свободного выражения мнений в России.

ЕС ввел санкции против генпрокурора России Игоря Краснова, главы СК Александра Бастрыкина, председателя Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова.

Чиновникам запрещается путешествовать в ЕС, а также их активы на территории Евросоюза будут заморожены. Также разным лицам в ЕС запрещено предоставлять средства этим чиновникам любым способом.

Источник: МИД

Фото: Dreamstime

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