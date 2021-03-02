ЕС ввел санкции против чиновников РФ из-за Навального

Евросоюз ввел санкции против российских чиновников, связанных с преследованием и тюремным заключением оппозиционера Алексея Навального.

В ЕС постановили ввести ограничительные меры в отношении четырех российских лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека, включая произвольные аресты и задержания, широкомасштабные и систематические подавления свободы мирных собраний, а также свободы мнений и их выражения в России.

Под санкции ЕС попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава СК Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников.

Все они имеют отношения к задержанию, преследованию и вынесению приговора Алексею Навальному, а также к подавлению мирных протестов.

Ограничительные меры, вступившие в силу сегодня после обсуждений в Совете по иностранным делам 22 февраля 2021 года, включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов на территории Евросоюза.

Кроме того, физическим и юридическим лицам в ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства перечисленным лицам.

Также, по данным источников Bloomberg, в ближайшие дни власти США объявят о санкциях против России. Они будут совпадать с ограничительными мерами Евросоюза.

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Ранее телеканал CNN сообщал, что Вашингтон может ввести санкции в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального уже на этой неделе.

По оценкам телеканала, эти санкции станут первыми, наложенными на Россию администрацией президента Джо Байдена, и они якобы зададут тон дальнейшей политике в отношении Москвы.

Администрация Байдена таким образом хочет послать России сильный сигнал, что касается соблюдения прав человека. Они также продемонстрируют важность, того, что действия делаются совместно с союзниками.

18 января Навальный был арестован по возвращению из Германии, где он лечился в результате отравления. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на 3,5 года колонии общего режима по делу Ив Роше.

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Источник: European Council