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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Україна розраховує на санкції ЄС проти РФ щодо порушень прав людини у Криму

Міністерство закордонних справ України підтримало рішення Європейського Союзу щодо застосування глобального санкційного механізму проти чотирьох чиновників РФ за порушення прав людини у Росії.

Україна розраховує на санкції ЄС проти РФ щодо порушень прав людини у Криму

За словами речника МЗС, рішення ЄС вчергове демонструє, що захист прав людини – пріоритет зовнішньої політики Євросоюзу.

Таким чином глобальний механізм може стати додатковим інструментом боротьби з грубими порушеннями прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

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МЗС сподівається, що Євросоюз також застосує санкції щодо тих осіб, які винні у придушенні прав людини на тимчасово окупованій території України.

ЄС запровадив санкції проти чиновників РФ

Євросоюз ввів санкції проти російських чиновників, які пов’язані з ув’язненням опозиціонера Олексія Навального, а також відповідальні за порушення прав людини. Йдеться про довільні арешти та затримання, а також постійні придушення мирних зібрань та вільного вираження думок у Росії.

ЄС запровадив санкції проти генпрокурора Росії Ігоря Краснова, глави СК Олександра Бастрикіна, голови Росгвардії Віктора Золотова та директора ФСВП Олександра Калашникова.

Чиновникам забороняється подорожувати до ЄС, а також їхні активи на території Євросоюзу будуть заморожені. Також різним особам в ЄС заборонено надавати кошти цим чиновникам будь-яким способом.

Джерело: МЗС

Фото: Dreamstime

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