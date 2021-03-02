ОБСЕ зафиксировала 20 нарушений режима тишины на Донбассе за выходные

Специальная миссия ОБСЕ за прошедшие выходные на Донбассе зафиксировала 20 нарушений режима прекращения огня. В Донецкой области было выявлено 13 нарушений, а в Луганской — шесть. Большинство из них произошла вблизи Широкино.

Также нарушения фиксировали в районах к востоку и югу от участка разведения в районе населенного пункта Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка).

В Луганской области с 26 по 28 февраля СММ ОБСЕ зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня (один взрыв в воздухе и пять взрывов неопределенного происхождения).

Все эти нарушения выявлены в районах на северо-восток и юго-запад от участка разведения в районе Золотого.

ОБСЕ на Донбассе

22 февраля специальная миссия ОБСЕ зафиксировала 88 нарушений режима тишины в Донецкой области, в Луганской области нарушений не обнаружили.

Почти все нарушения произошли в западном направлении от Петровского. Также на Донбассе ОБСЕ зафиксировала три взрыва неопределенного происхождения.

Источник: ОБСЕ