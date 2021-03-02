ОБСЄ зафіксувала 20 порушень режиму тиші на Донбасі за вихідні

Спеціальна місія ОБСЄ за минулі вихідні на Донбасі зафіксувала 20 порушень режиму припинення вогню. У Донецькій області було виявлено 13 порушень, а у Луганській – шість. Більшість з них сталася поблизу Широкиного.

Також порушення фіксували у районах на схід і південь від ділянки розведення в районі населеного пункту Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька).

У Луганській області від 26 до 28 лютого СММ ОБСЄ зафіксувала шість порушень режиму припинення вогню (один вибух у повітрі та п’ять вибухів невизначеного походження).

Усі ці порушення виявлено у районах на північний схід і південний захід від ділянки розведення в районі Золоте.

ОБСЄ на Донбасі

22 лютого спеціальна місія ОБСЄ зафіксувала 88 порушень режиму тиші у Донецькій області, в Луганській області порушень не виявили.

Майже всі порушення сталися в західному напрямку від Петровського. Також на Донеччині ОБСЄ зафіксувала три вибухи невизначеного походження.

Джерело: ОБСЄ