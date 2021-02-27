Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе ждет реакции государств-партнеров и руководства международных организаций на обстрелы на Донбассе, в результате которых ранения получили 11 украинских военных.

Также украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ.

26 февраля во время обстрелов российскими войсками украинских позиций в районе Водяного получили ранения девять военнослужащих Вооруженных сил.

Кроме того, еще один военный получил ранение в другом районе, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, а еще один — пулевое ранение ноги. Сейчас состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь.

За минувшие сутки боевики 14 раз нарушили тишину на Донбассе. Они вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Нарушение режима прекращения огня фиксируют уже несколько дней подряд. Так, 25 февраля боевики 10 раз открывали огонь, а днем ​​ранее зафиксировали шесть обстрелов украинских позиций.

Источник: Украинская делегация для участия в ТКГ