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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Обострение на Донбассе: Украина ждет реакции государств-партнеров и международных организаций

Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе ждет реакции государств-партнеров и руководства международных организаций на обстрелы на Донбассе, в результате которых ранения получили 11 украинских военных.

ООС, Донбас, війна на Донбасі

Также украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ.

26 февраля во время обстрелов российскими войсками украинских позиций в районе Водяного получили ранения девять военнослужащих Вооруженных сил.

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Кроме того, еще один военный получил ранение в другом районе, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, а еще один — пулевое ранение ноги. Сейчас состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь.

За минувшие сутки боевики 14 раз нарушили тишину на Донбассе. Они вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Нарушение режима прекращения огня фиксируют уже несколько дней подряд. Так, 25 февраля боевики 10 раз открывали огонь, а днем ​​ранее зафиксировали шесть обстрелов украинских позиций.

Источник: Украинская делегация для участия в ТКГ

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