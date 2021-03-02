Способствовал оккупации: дело депутата ВР Крым о госизмене направили в суд

Украинские правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым шестого созыва.

Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса Украины — ч. 1 статьи 111 о государственной измене и ч. 3 статьи 110 о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Санкции статей в редакции на момент совершения преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

— Расследованием установлено, что в 2014 году обвиняемый совместно с другими депутатами Верховной Рады АР Крым изменил присяге на верность Украине и проголосовал за принятие ряда постановлений с целью легитимизации действий Российской Федерации относительно оккупации территории АР Крым и города Севастополя, а также их незаконного вхождения в состав РФ на правах субъекта федерации, — говорится в сообщении прокуратуры АР Крым и города Севастополя.

Также отмечается, что 6 марта 2014 года депутаты ВР АР Крым VI созыва проголосовали за незаконное постановление О проведении общекрымского референдума. 11 марта 2014 года во время заседания ВР АР Крым принято незаконное постановление О декларации о независимости АР Крым и город Севастополь.

— Продолжая действия, направленные на поддержание оккупации полуострова и вопреки постановлению ВР Украины, которой полномочия депутатов парламента автономии было прекращено, 17.03.2014 года депутаты проголосовали за принятие постановления О независимости Крыма и О правопреемстве Республики Крым.

Указанными решениями обвиняемый совместно с другими депутатами ВР АР Крым пытались скрыть оккупацию полуострова Крым Вооруженными силами РФ и создать впечатление легитимности присоединения полуострова к РФ на основе якобы свободного волеизъявления граждан Украины, которые проживали на территории АР Крым и г. Севастополя.

Из 99 депутатов, которые входили в состав Верховной Рады АР Крым, во время оккупации полуострова, 87 — сообщено о подозрении. Всего в суд направлено 69 обвинительных актов.

Стратегия деоккупации Крыму

26 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина активно разрабатывает стратегию деоккупации Крыма, публичную часть проекта должны представить Украинская через две недели.

Проект состоит из двух частей: первая, которая касается военной составляющей — закрытая, а вторая — открытая обществу.

Источник: Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя