Сприяв окупації: справу депутата ВР Крим про держзраду направили до суду

Українські правоохоронці направили до суду обвинувальний акт щодо колишнього депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим шостого скликання.

Йому інкримінують дві статті Кримінального кодексу України – ч. 1 статті 111 про державну зраду та ч. 3 статті 110 про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Санкції статей у редакції на момент вчинення злочину передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

— Розслідуванням встановлено, що у 2014 році звинувачений спільно з іншими депутатами Верховної Ради АР Крим змінив присяги на вірність Україні і проголосував за прийняття низки постанов з метою легітимізації дій Російської Федерації щодо окупації території АР Крим та міста Севастополя, а також їхнього незаконного входження до складу РФ на правах суб’єкта федерації, – йдеться у повідомленні прокуратури АР Крим та міста Севастополя.

Також зазначається, що 6 березня 2014 року депутати ВР АР Крим VI скликання проголосували за незаконну постанову Про проведення загальнокримського референдуму. 11 березня 2014 року під час засідання ВР АР Крим прийнято незаконну постанову Про декларацію про незалежність АР Крим та міста Севастополь.

— Продовжуючи дії, спрямовані на підтримання окупації півострову та всупереч постанові ВР України, якою повноваження депутатів парламенту автономії було припинено, 17.03.2014 року депутати проголосували за прийняття постанови Про незалежність Криму та Про правонаступництво Республіки Крим.

Зазначеними рішеннями обвинувачений спільно з іншими депутатами ВР АР Крим намагалися приховати окупацію півострова Крим Збройними силами РФ і створити враження легітимності приєднання півострова до РФ на основі нібито вільного волевиявлення громадян України, які проживали на території АР Крим та м.Севастополя.

Із 99 депутатів, які входили до складу Верховної Ради АР Крим, під час окупації півострова, 87 – повідомлено про підозру. Всього до суду направлено 69 обвинувальних актів.

Стратегія деокупації Криму

26 лютого секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна активно розробляє стратегію деокупації Криму, публічну частину проекту повинні презентувати українцям через два тижні.

Проект складається з двох частин: перша, що стосується військової складової – закрита, а друга – відкрита суспільству.

Джерело: Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя