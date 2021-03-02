Украина готова к неожиданному удару Путина – Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков уверен, что Украина готова к неожиданному удару президента Российской Федерации Владимира Путина.

По словам Авакова, вся украинская система полностью готова к возможному удару Путина, поскольку имеет четкое понимание, с кем имеет дело.

— Мы четко понимаем, с кем имеем дело. В тотальное наступление россиян я не верю, потому что у них будет сокрушительная потеря. У нас тоже, к сожалению, но это будет катастрофа и для них. Мы увидели по событиям в Беларуси и России, что колосс на глиняных ногах, — сказал Аваков в интервью Дмитрию Гордону.

Санкции ЕС против России

Президент Европейского совета Шарль Мишель поддержал Украину из-за ситуации на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Мишеля за масштабные усилия ЕС по содействию в улучшении гуманитарной ситуации на временно оккупированных территориях.

Также Евросоюз ввел санкции против российских чиновников, ответственных за серьезное нарушение прав человека в России. Санкции ввели против четверых чиновников России. Благодаря санкционным действиям, им запрещено устраивать поездки в ЕС, а также на территории Евросоюза замораживают их активы. Другим лицам на территории ЕС запрещено предоставлять средства этим чиновникам.

По этой причине Украина также рассчитывает на санкционные действия Европейского совета против России за нарушение прав человека на временно оккупированной территории Украины.

Источник: Арсен Аваков