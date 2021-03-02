Україна готова до несподіваного удару Путіна – Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков впевнений, що Україна готова до несподіваного удару президента Російської Федерації Володимира Путіна.

За словами Авакова, вся українська система повністю готова до можливого удару Путіна, оскільки має чітке розуміння, з ким має справу.

– Ми чітко розуміємо, з ким маємо справу. У тотальний наступ росіян я не вірю, тому що у них буде нищівна втрата. У нас теж, на жаль, але це буде катастрофа і для них. Ми побачили за подіями в Білорусі та Росії, що колос на глиняних ногах, – сказав Аваков в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Санкції ЄС проти Росії

Президент Європейської ради Шарль Мішель підтримав Україну через ситуацію на Донбасі. Президент України Володимир Зеленський подякував Мішеля за масштабні зусилля ЄС зі сприяння в поліпшенні гуманітарної ситуації на тимчасово окупованих територіях.

Також Євросоюз ввів санкції проти російських чиновників, відповідальних за серйозне порушення прав людини в Росії. Санкції запровадили проти чотирьох чиновників Росії. Завдяки списку санкційним діям, їм заборонено влаштовувати поїздки в ЄС, а також на території Євросоюзу заморожують їхні активи. Іншим особам на території ЄС заборонено надавати кошти цим чиновникам.

З цієї причини Україна також розраховує на санкційні дії Європейської ради проти Росії за порушення прав людини на тимчасово окупованій території України.