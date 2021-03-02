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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Україна готова до несподіваного удару Путіна – Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков впевнений, що Україна готова до несподіваного удару президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Україна готова до несподіваного удару Путіна – Аваков

За словами Авакова, вся українська система повністю готова до можливого удару Путіна, оскільки має чітке розуміння, з ким має справу.

– Ми чітко розуміємо, з ким маємо справу. У тотальний наступ росіян я не вірю, тому що у них буде нищівна втрата.

У нас теж, на жаль, але це буде катастрофа і для них. Ми побачили за подіями в Білорусі та Росії, що колос на глиняних ногах, – сказав Аваков в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Санкції ЄС проти Росії

Президент Європейської ради Шарль Мішель підтримав Україну через ситуацію на Донбасі. Президент України Володимир Зеленський подякував Мішеля за масштабні зусилля ЄС зі сприяння в поліпшенні гуманітарної ситуації на тимчасово окупованих територіях.

Також Євросоюз ввів санкції проти російських чиновників, відповідальних за серйозне порушення прав людини в Росії. Санкції запровадили проти чотирьох чиновників Росії. Завдяки списку санкційним діям, їм заборонено влаштовувати поїздки в ЄС, а також на території Євросоюзу заморожують їхні активи. Іншим особам на території ЄС заборонено надавати кошти цим чиновникам.

З цієї причини Україна також розраховує на санкційні дії Європейської ради проти Росії за порушення прав людини на тимчасово окупованій території України.

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