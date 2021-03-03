До конца текущей недели – в начале следующей Минздрав планирует выйти на 10 тыс. вакцинаций от коронавируса в сутки, и дальше увеличивать количество прививок.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

— В целом мы хотим до конца 2021 года вакцинировать бесплатно всех желающих. В то же время хочу напомнить, что вакцинация у нас добровольная, — подчеркнул министр.

Степанов рассказал, что сейчас они способны вакцинировать 5-7 млн ​​человек в месяц, и эти мощности будут увеличиваться, как и спектр вакцин от коронавируса.

Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. По состоянию на 3 марта сделали 6 888 прививок, из которых 1 983 — за последние сутки.

Больше всего украинцев за все время вакцинировали в Донецкой области — 620 человек, за день там также сделали больше всего прививок — 220.