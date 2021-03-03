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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

До кінця 2021 вакцинуємо безкоштовно всіх бажаючих – Степанов

До кінця поточного тижня – на початку наступного МОЗ планує вийти на 10 тис. вакцинацій від коронавірусу на добу, і далі збільшувати кількість щеплень.

вакцина, вакцинація

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Загалом ми хочемо до кінця 2021 року вакцинувати безкоштовно всіх бажаючих. Водночас хочу нагадати, що вакцинація у нас добровільна, – наголосив міністр.

Степанов розповів, що нині вони здатні вакцинувати 5-7 млн людей на місяць, і ці потужності збільшуватимуться, як і спектр вакцин від коронавірусу.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого. Станом на 3 березня провели 6 888 щеплень, з яких 1 983 – за останню добу.

Найбільше українців за увесь час вакцинували у Донецькій області – 620 осіб, за день там також зробили найбільше щеплень – 220.

Фото: Depositphotos

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