Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников вблизи Причепиловки Луганской области из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
В результате этого военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение.
Воина оперативно доставили в лечебное учреждение. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военного – удовлетворительное.
На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ.
Угроза выхода РФ из режима прекращения огня
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе отреагировала на обнародованную боевиками “ДНР” информацию о “получении разрешения на ведение предупредительного огня”.
Глава украинской делегации Леонид Кравчук расценивает такое заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей.
Источник: ОТУ Север
Фото: Штаб ООС