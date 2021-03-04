Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников вблизи Причепиловки Луганской области из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В результате этого военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение.

Воина оперативно доставили в лечебное учреждение. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военного – удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ.

Угроза выхода РФ из режима прекращения огня

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе отреагировала на обнародованную боевиками “ДНР” информацию о “получении разрешения на ведение предупредительного огня”.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук расценивает такое заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей.

Источник: ОТУ Север

Фото: Штаб ООС