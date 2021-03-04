PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Тетяна Забожко |

Ситуация на Донбассе: во время обстрела ранили украинского военного

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников вблизи Причепиловки Луганской области из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Донбас, ООС

В результате этого военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение.

Воина оперативно доставили в лечебное учреждение. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военного – удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ.

Угроза выхода РФ из режима прекращения огня

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе отреагировала на обнародованную боевиками “ДНР” информацию о “получении разрешения на ведение предупредительного огня”.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук расценивает такое заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей.

Источник: ОТУ Север

Фото: Штаб ООС

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка