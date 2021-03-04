Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників поблизу Причепилівки Луганської області із підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

У результаті цього військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення.

Воїна оперативно доправили до лікувального закладу. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я військового – задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ.

Загроза виходу РФ з режиму припинення вогню

Українська делегація в Тристоронній контактній групі відреагувала на оприлюднену бойовиками “ДНР” інформацію про “отримання дозволу на ведення попереджувального вогню”.

Глава української делегації Леонід Кравчук розцінює таку заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню та загрозу зриву виконання Мінських домовленостей.

Джерело: ОТУ Північ

Фото: Штаб ООС