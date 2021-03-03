Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил протест относительно обнародованной боевиками “ДНР” информации о “получении разрешения на ведение предупредительного огня”.

— Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей, — подчеркнул он.

В то же время консультации продолжаются.

Накануне в ТКГ заявили, что РФ в очередной раз пытается узаконить свою идею российских миротворцев на Донбассе.

В частности, Украина направила ноту главе СММ ОБСЕ о том, что Россия сейчас проводит мероприятия, направленные на пересмотр достигнутых ранее договоренностей.

В частности, 27 февраля на позициях одного из подразделений РФ сняли серию репортажей, в которых акцентируется внимание на возможности повышения эффективности контроля режима прекращения огня в случае привлечения к этому процессу российских миротворцев.