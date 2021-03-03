Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензию на осуществление букмекерской деятельности в Украине. Оно касается только одной компании, которая на данный момент готова работать на законных основаниях.

Первопроходцем стал международный холдинг Parimatch. Компания получила возможность не только полноценно функционировать на отечественном рынке, но и инвестировать в развитие украинской экономики.

Parimatch является одной из топ-5 мировых беттинг-компаний и теперь сможет в полной мере реализовать свой опыт в Украине.

Лицензия на беттинг (ставки на спорт) стоит в 4,8 раза дороже, чем лицензия на онлайн-казино, и является самой дорогой в Европе.

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Это не финальный этап легализации игорного бизнеса в Украине. Для полноценного запуска рынка азартных услуг необходимо в ближайшие сроки реформировать налоговое законодательство.

Лицензирование предусмотрено законом об организации и проведении азартных игр от 12 августа 2020 года.

Источник: Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей