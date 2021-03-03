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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

В Украине выдали первую лицензию онлайн-букмекера

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензию на осуществление букмекерской деятельности в Украине. Оно касается только одной компании, которая на данный момент готова работать на законных основаниях.

Ставки на спорт

Первопроходцем стал международный холдинг Parimatch. Компания получила возможность не только полноценно функционировать на отечественном рынке, но и инвестировать в развитие украинской экономики.

Parimatch является одной из топ-5 мировых беттинг-компаний и теперь сможет в полной мере реализовать свой опыт в Украине.

Лицензия на беттинг (ставки на спорт) стоит в 4,8 раза дороже, чем лицензия на онлайн-казино, и является самой дорогой в Европе.

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Это не финальный этап легализации игорного бизнеса в Украине. Для полноценного запуска рынка азартных услуг необходимо в ближайшие сроки реформировать налоговое законодательство.

Лицензирование предусмотрено законом об организации и проведении азартных игр от 12 августа 2020 года.

Источник: Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей 

Фото: Pixabay

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