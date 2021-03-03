Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала ліцензію на букмекерську діяльність в Україні. Вона стосується лише однієї компанії, яка наразі готова працювати на законних підставах.

Першопроходцем став міжнародний холдинг Parimatch. Компанія отримала можливість не тільки повноцінно функціонувати на вітчизняному ринку, а й інвестувати в розвиток української економіки.

Parimatch є однією з топ-5 світових беттінг-компаній і тепер зможе повною мірою реалізувати свій досвід в Україні.

Ліцензія на беттінг (ставки на спорт) коштує в 4,8 раза дорожче, ніж ліцензія на онлайн-казино, і є найдорожчою в Європі.

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Це не фінальний етап легалізації грального бізнесу в Україні. Для повноцінного запуску ринку азартних послуг необхідно в найближчі терміни реформувати податкове законодавство.

Ліцензування передбачено законом про організацію та проведення азартних ігор від 12 серпня 2020 року.

Джерело: Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей