PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

В Україні видали першу ліцензію онлайн-букмекера

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала ліцензію на букмекерську діяльність в Україні. Вона стосується лише однієї компанії, яка наразі готова працювати на законних підставах.

Ставки на спорт

Першопроходцем став міжнародний холдинг Parimatch. Компанія отримала можливість не тільки повноцінно функціонувати на вітчизняному ринку, а й інвестувати в розвиток української економіки.

Parimatch є однією з топ-5 світових беттінг-компаній і тепер зможе повною мірою реалізувати свій досвід в Україні.

Ліцензія на беттінг (ставки на спорт) коштує в 4,8 раза дорожче, ніж ліцензія на онлайн-казино, і є найдорожчою в Європі.

Читайте
Що чекає гральний бізнес у 2021 році

Це не фінальний етап легалізації грального бізнесу в Україні. Для повноцінного запуску ринку азартних послуг необхідно в найближчі терміни реформувати податкове законодавство.

Ліцензування передбачено законом про організацію та проведення азартних ігор від 12 серпня 2020 року.

Джерело: Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей 

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка