Паспорта вакцинации: где их уже ввели и появятся ли они в Украине

Пандемия заставляет мир учиться быстро реагировать на вызовы. Сначала — разработать вакцины в максимально сжатые сроки, а теперь — решить вопрос о введении так называемых “коронапаспортов”, которые стали новым камнем преткновения.

В Европе они могут появиться уже к лету. Европейская комиссия презентует предложение о создании цифровых паспортов в марте, заявила ее руководительница Урсула фон дер Ляйен.

Так лидеры ЕС планируют восстановить безопасные путешествия для бизнеса или отдыха. Это особенно важно для туристических стран, значительно пострадавших из-за пандемии. Если на такой шаг пойдут в Европе, то он возможен и в Украине.

Где уже есть “паспорта вакцинации”?

Израиль еще с конца февраля ввел так называемый green pass — “зеленый паспорт” для тех, кто получил вакцину или переболел коронавирусом. Его можно скачать на сайте министерства здравоохранения страны или воспользоваться специальным приложением. Эти паспорта открыли их владельцам двери в бары, рестораны, гостиницы, бассейны. Без них остальным вход туда до сих пор ограничен.

Цифровые карты для путешествий уже выдает Исландия. Швеция и Дания заявили, что к лету планируют ввести цифровой сертификат вакцинации, который будет вспомогательным в путешествиях.

Греция — чуть ли не больше всех выступает за введение таких паспортов. Страна из-за пандемии потеряла 10% ВВП, и ей не выжить без восстановления туризма. Также такой шаг так или иначе поддерживают Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Италия, Польша, Португалия, Словакия, Испания.

Как будет выглядеть “паспорт вакцинации”?

Пока не говорится, что это будет стандартизированный документ, такой как загранпаспорт. Предполагают, что “паспорт вакцинации” станет обновленной версией сертификата или свидетельства о вакцинации, которое существует уже много лет. Оно обычно выдается людям, которые путешествуют в страны, где определенные прививки являются обязательными при въезде. Например, в Гану не попасть без вакцинации от желтой лихорадки.

Несколько компаний уже начали разрабатывать программное обеспечение. Всемирный экономический форум вместе с The Common Project уже тестируют CommonPass. Это цифровая платформа и приложение, которое позволит людям из разных стран иметь доступ к своим тестам на Covid-19 и справкам о вакцинации. Система будет подтверждать их и позволит валидировать при въезде в разные страны.

Эстония заключила договоренности с ВОЗ, позволившие эстонским предпринимателям и исследователям начать работу над цифровыми сертификатами и “желтой карточкой вакцинации”, которая обеспечила прозрачный и надежный обмен информацией о вакцинации между странами.

Для чего нужны “коронапаспорты”?

В Еврокомиссии подчеркивают — пока лидеры стран еще определяют, в каких обстоятельствах эти паспорта смогут использоваться. Но главная идея в том, чтобы владельцы таких паспортов могли безопаснее и быстрее передвигаться по миру. Некоторые страны говорят даже о том, что для них могут снять все карантинные ограничения.

Кроме того, это позволит персонализировать противоэпидемические мероприятия, считает стратег, инфекционист, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов.

— Если в какой-то вакцине обнаружат худшую эффективность, плохие отдаленные последствия — к сегменту людей с соответствующими отметками в паспортах смогут применять персонализированные противоэпидемические мероприятия. Или в случае технологического сбоя в определенной партии вакцин, в соответствии с журналами вакцинации клиники можно будет установить перечень людей, которые сделали прививку препаратом этой партии, и найти других пациентов, — говорит эксперт.

Он убежден, что необязательно ограничивать въезд только для людей с прививочными паспортами. Для них может быть отдельный “зеленый коридор”, а для остальных — привычный для годов пандемии путь с ПЦР-тестом и изоляцией по месту прибытия или в специальных обсерваторах.

— Паспорта позволят продержать экономику на достаточном уровне, снижая при этом уровень эпидемии. Их получение не должно быть единственным коридором для путешествий. Однако в случае отказа от этой инициативы — мы рискуем продолжить пандемию на дополнительных 2-3 года, — говорит Аристов.

Но некоторые компании уже заявляют, что “паспорта вакцинации” могут стать обязательными для пользования их услугами. Круизный оператор Saga потребует наличие прививки от пассажиров. Австралийский авиаперевозчик Qantas также одним из первых заявил, что вакцинация от коронавируса будет обязательной перед перелетом. Многие другие компании тоже говорили, что с появлением вакцины пересмотрят требования к пассажирам международных рейсов.

Какие существуют предостережения относительно “ковидних паспортов”?

ВОЗ считает, что не следует требовать у путешественников “паспорта вакцинации” или другие подтверждения прививки, поскольку “до сих пор имеется критически мало информации об эффективности вакцинации в уменьшении распространения вируса”. Но их позиция может измениться. Также в организации предупреждают, что вакцина не гарантирует полную защиту от коронавируса, пока не приобретется мировой групповой иммунитет. А этого не ожидают в 2021 году.

Помимо этого, есть вопрос конфиденциальности и защищенности персональных данных. Эксперт Школы цифровой безопасности DSS380 Павел Белоусов говорит, что основные предостережения касаются доступа к базам данных с вакцинированными людьми. Клиника, проводящая вакцинацию, сможет видеть данные других пациентов? Какую информацию смогут редактировать ее врачи?

Так же есть опасения и относительно того, можно ли будет подделать данные — например, за деньги внести в базу человека, который на самом деле не вакцинирован. Эксперт считает, что лучший вариант защитить данные — это собрать минимальное их количество.

— Выход — ограничить сбор информации, то есть собирать минимум информации, которая может быть потенциально кому-то интересна. Например, просто имя и фамилия, и есть ли вакцинация. Если же сольют расширенные базы данных, в которых будет информация о сопутствующих болезнях, то это позволит кому-то делать таргетированную рекламу о каких-то таблетках или операциях. Соответственно, позволит достаточно неплохо зарабатывать, — говорит Белоусов.

Также есть критика относительно этичности внедрения таких паспортов, ведь вакцинированные люди с паспортом будут иметь определенные привилегии. Поэтому это может усилить неравенство.

Что в Украине?

Позиция Украины проста: мы ждем рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявляли в парламенте и в Министерстве здравоохранения.

— Сейчас рассматриваются различные вопросы как на уровне ЕС, так и на уровне ВОЗ, и мы приобщены к этим процессам, поэтому надо принимать взвешенные решения, которые должны учитывать как защиту и влияние на эпидемию, так и права человека сделать определенные вещи и выбор, — ответили нам в Минздраве.

В Министерстве утверждают, что пока действуют в рамках международного законодательства. Есть международные медико-санитарные правила, есть дополение номер шесть к этим правилам, четко прописывающее форму и требования к международному свидетельству о вакцинации. И пока никаких других паспортов внедрять не собираются.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов рассказал, что вакцинированных украинцев будут вносить в единую базу данных и при необходимости выдавать им справки о прививках. Врач сможет распечатать их в два клика и поставить печать учреждения. Но, если международное сообщество введет паспорта, то вслед за ними последует и Украина.

— Так или иначе, мы на уровне цивилизованных стран должны принять единые правила. Однако убежден, что они не могут и не должны стать инструментом институциональной сегрегации или приводить к нарушению ключевых прав и свобод человека, — заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время встречи с послами стран Большой семерки.

Поэтому пока нет решения ВОЗ — для украинцев ничего не меняется. Туроператоры, например, работают по действующим правилам. Говорят — пока никаких разъяснений сверху не было.

— Мы перестали загадывать наперед. Путевки люди планируют, не так, как в позапрошлом году, но люди привыкли и понимают, что какой-то механизм будет. А если будет совсем плохо, то деньги за путевку вернут, — рассказал президент ассоциации туристических агентств Антон Рудич.

Если же международное сообщество будет рекомендовать ввести паспорта, то придется быстро реагировать, чтобы украинцы не были ограничены в праве путешествовать за границу. Мы стали 95-й страной, которая начала вакцинацию — потому вопрос в том, как быстро Украина сможет ввести паспорта вслед за другими. И не просто ввести — но и обеспечить для этого правовую и нормативную базу.