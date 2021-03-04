PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Валентина Летяк |

Риск смерти от Covid-19: Ляшко назвал возрастные группы

В Украине сейчас более 50% летальных случаев регистрируется в группе 70+, заявил на брифинге главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко

По его словам, если добавить к этой возрастной группе еще 10 лет, то это будет уже 82% всех летальных исходов в результате осложнений коронавируса.

Ляшко также рассказал о возрастном распределении подтвержденных случаев:

— Сейчас чаще всего инфицируются коронавирусом люди в возрасте 50-59 лет. Это 21% от всех заболевших. На втором месте — возрастная группа 40-49 лет.

Читайте
Стало известно, у скольки вакцинированных от Covid-19 в Украине побочные реакции

4 марта в Украине обновили зоны адаптивного карантина. Три региона оказались в красной, еще девять — в оранжевой.

В частности, в красную попали Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области.

В оранжевой зоне — Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская области. Киев и остальные области — в желтой.

Фото: УНИАН

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх