Риск смерти от Covid-19: Ляшко назвал возрастные группы

В Украине сейчас более 50% летальных случаев регистрируется в группе 70+, заявил на брифинге главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, если добавить к этой возрастной группе еще 10 лет, то это будет уже 82% всех летальных исходов в результате осложнений коронавируса.

Ляшко также рассказал о возрастном распределении подтвержденных случаев:

— Сейчас чаще всего инфицируются коронавирусом люди в возрасте 50-59 лет. Это 21% от всех заболевших. На втором месте — возрастная группа 40-49 лет.

4 марта в Украине обновили зоны адаптивного карантина. Три региона оказались в красной, еще девять — в оранжевой.

В частности, в красную попали Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области.

В оранжевой зоне — Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская области. Киев и остальные области — в желтой.