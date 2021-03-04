В Україні зафіксовано 126 випадків побічних реакцій після вакцинації. Одна людина потрапила до лікарні. Про це повідомив Михайло Радуцький – очільник парламентського Комітету з питань здоров’я нації.

Він підкреслив, що на небажані побічні дії поскаржилися лише трохи більше 1% від усіх вакцинованих.

Найбільшу кількість щеплень за останню добу провели мобільні бригади у Дніпропетровській області. Найменше – на Закарпатті.

Скільки людей вакцинувалося від коронавірусу

Станом на ранок 4 березня в Україні 9 568 осіб вакцинувалися від Covid-19. За останню добу було проведено 2 680 щеплень.

Вакцинація громадян стартувала 24 лютого. На першому етапі імунізують медичних працівників і військових.

Наразі лідером за кількістю щеплень за весь період є Донецька область. Детальніше, як проходить вакцинація в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Михайло Радуцький