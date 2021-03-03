100 тыс. украинцев записались в лист ожидания на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

87 тыс. человек подали заявку на прививку через приложение Дія, 9,9 тыс. — с помощью его интернет-версии. Еще 2,8 тыс. желающих записались в очередь с помощью контакт-центра Министерства здравоохранения.

Возможность записи на вакцинацию действует с 1 марта. Это стало разработкой Минздрава и Министерства цифровой трансформации, которое обеспечило техническую часть проекта.

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Вакцинация в Украине

По состоянию на 3 марта в Украине вакцинировались 6 888 человек, за последние сутки прививки от коронавируса получили еще 1 983 человека.

Лидером по количеству вакцинаций сейчас является Донецкая область — там привили уже 620 человек. Подробнее, как проходит вакцинация в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Михаил Федоров