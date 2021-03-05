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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубник |

Доллар и евро подешевели: курс валют в Украине 5 марта

По состоянию на пятницу, 5 марта 2021 года, Нацбанк установил курс доллара в Украине на уровне 27,75 грн/1$. Американская валюта немного утратила свои позиции, в четверг курс был 27,84 грн/1$.

Курс долара

Евро стоит 33,40 грн/1€, он также подешевел, днем ранее курс был 33,55 грн/1€.

Польский злотый по сравнению с украинской гривной также подешевел.

А вот российский рубль немного укрепился.

Курс валют НБУ на 5 марта 2021 года:

  • $1 — 27,7564 грн;
  • €1 — 33,4062 грн;
  • 1 польский злотый — 7,3352 грн;
  • 10 российских рублей — 3,766 грн.

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Курс доллара в Украине

Каждый день Национальный банк устанавливает новый курс доллара в Украине.

Однако эти изменения незначительные, доллар дорожает или дешевеет на копейки.

Подробнее о курсе доллара в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

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