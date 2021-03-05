Станом на п’ятницю, 5 березня 2021 року, Нацбанк встановив курс долара в Україні на рівні 27,75 грн/1$. Американська валюта трішки втратила свої позиції, у четвер курс був 27,84 грн/1$.
Євро коштує 33,40 грн/1€, він також здешевшав, днем раніше курс був 33,55 грн/1€.
Польський злотий порівняно з українською гривнею також здешевшав.
А ось російський рубль трішки зміцнився.
Курс валют НБУ на 5 березня 2021 року:
- $1 – 27,7564 грн;
- €1 – 33,4062 грн;
- 1 польський злотий – 7,3352 грн;
- 10 російських рублів – 3,766 грн.
Курс долара в Україні
Щодня Національний банк встановлює новий курс долара в Україні.
Однак ці зміни незначні, долар дорожчає або дешевшає на копійки.
Детальніше про курс долара в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.