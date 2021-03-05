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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубник |

Долар та євро здешевшали: курс валют в Україні 5 березня

Станом на п’ятницю, 5 березня 2021 року, Нацбанк встановив курс долара в Україні на рівні 27,75 грн/1$. Американська валюта трішки втратила свої позиції, у четвер курс був 27,84 грн/1$.

Курс долара

Євро коштує 33,40 грн/1€, він також здешевшав, днем ​​раніше курс був 33,55 грн/1€.

Польський злотий порівняно з українською гривнею також здешевшав.

А ось російський рубль трішки зміцнився.

Курс валют НБУ на 5 березня 2021 року:

  • $1 – 27,7564 грн;
  • €1 – 33,4062 грн;
  • 1 польський злотий – 7,3352 грн;
  • 10 російських рублів – 3,766 грн.

курс валют 5 березня

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Курс долара в Україні

Щодня Національний банк встановлює новий курс долара в Україні.

Однак ці зміни незначні, долар дорожчає або дешевшає на копійки.

Детальніше про курс долара в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

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