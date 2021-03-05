За прошедшие сутки, 4 марта, на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку Водяного боевики вели огонь в направлении позиций украинских защитников, применив 120 мм миномет.

Вблизи Авдеевки оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Песков еще и из крупнокалиберных пулеметов.

С ручного противотанкового гранатомета противник совершил несколько прицельных выстрелов в сторону позиций наших защитников возле Павлополя. На этом же направлении было зафиксировано пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Благодаря оперативным действиям украинских защитников, враждебный беспилотник был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Неподалеку Талаковки вооруженные формирования РФ прицельным огнем из станковых противотанковых гранатометов обстреляли позиции ВСУ.

У населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новозвановки оккупанты стреляли из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ.

По состоянию на утро 5 марта в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.

Война на Донбассе

Боевики “ДНР” обнародовали информацию о “получении разрешения на ведение предупредительного огня”.

По словам главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, данное заявление является угрозой одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозой срыва выполнения Минских договоренностей.