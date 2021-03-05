За минулу добу, 4 березня, на Донбасі було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

Неподалік Водяного бойовики вели вогонь у напрямку позицій українських захисників, застосувавши 120 мм міномет.

Поблизу Авдіївки окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Пісків ще й з великокаліберних кулеметів.

З ручного протитанкового гранатомета противник здійснив декілька прицільних пострілів у бік позицій наших захисників біля Павлополя. На цьому ж напрямку було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування. Завдяки оперативним діям українських захисників, ворожий безпілотник було вчасно подавлено засобами РЕБ.

Неподалік Талаківки збройні формування РФ прицільним вогнем зі станкових протитанкових гранатометів обстріляли позиції ЗСУ.

Біля населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу Новозванівки окупанти обстрілювали позиції українських військових зі стрілецької зброї.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь.

Станом на ранок 5 березня у районі проведення операції Об’єднаних сил обстрілів не зафіксовано.

Війна на Донбасі

Бойовики “ДНР” оприлюднили інформацію щодо “отримання дозволу на ведення попереджувального вогню”.

За словами глава української делегації в Тристоронній контактній групі, Леоніда Кравчука, ця заява є загрозою одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню та загрозою зриву виконання Мінських домовленостей.