5 марта один военный ВСУ получил ранения в результате обстрелов боевиками украинских позиций.

Инцидент произошел недалеко от городка Марьинка в Донецкой области, сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе.

Сейчас военнослужащему оказывают медицинскую помощь, а украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня направила ноту в СММ ОБСЕ.

Сутки на Донбассе

За прошедшие сутки 4 марта, на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима тишины.

Боевики обстреливали украинские позиции в районе Водяного, Авдеевки, Песков, Павлополя, Золотого-4, Новозвановки и Талаковки.

Потерь среди украинских защитников не было. Обо всех фактах нарушений сообщили представителям ОБСЕ.

Фото: штаб ООС