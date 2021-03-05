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Факты / Украина
Софія Зінов'єва |

Украинский военный ранен в результате обстрела под Марьинкой

5 марта один военный ВСУ получил ранения в результате обстрелов боевиками украинских позиций.

Донбас, ООС

Инцидент произошел недалеко от городка Марьинка в Донецкой области, сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе.

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Сейчас военнослужащему оказывают медицинскую помощь, а украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня направила ноту в СММ ОБСЕ.

Сутки на Донбассе

За прошедшие сутки 4 марта, на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима тишины.

Боевики обстреливали украинские позиции в районе Водяного, Авдеевки, Песков, Павлополя, Золотого-4, Новозвановки и Талаковки.

Потерь среди украинских защитников не было. Обо всех фактах нарушений сообщили представителям ОБСЕ.

Фото: штаб ООС

Источник: Українська делегація в ТКГ

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