5 марта один военный ВСУ получил ранения в результате обстрелов боевиками украинских позиций.
Инцидент произошел недалеко от городка Марьинка в Донецкой области, сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе.
Сейчас военнослужащему оказывают медицинскую помощь, а украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня направила ноту в СММ ОБСЕ.
Сутки на Донбассе
За прошедшие сутки 4 марта, на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима тишины.
Боевики обстреливали украинские позиции в районе Водяного, Авдеевки, Песков, Павлополя, Золотого-4, Новозвановки и Талаковки.
Потерь среди украинских защитников не было. Обо всех фактах нарушений сообщили представителям ОБСЕ.
Фото: штаб ООС