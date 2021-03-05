5 березня один військовий ЗСУ отримав поранення внаслідок обстрілів бойовиками українських позицій.

Інцидент стався поблизу містечка Мар’їнка в Донецькії області, повідомляє українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.

Наразі військовослужбовцю надають медичну допомогу, а українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню направила ноту до СММ ОБСЄ.

Доба на Донбасі

За минулу добу 4 березня, на Донбасі було зафіксовано дев’ять порушень режиму тиші.

Бойовики обстрілювали українські позиції в районі Водяного, Авдіївки, Пісків, Павлополя, Золотого-4, Новозванівки та Талаківки

Втрат серед українських захисників не було. Про всі факти порушень повідомили представників ОБСЄ.

Фото: штаб ООС