5 березня один військовий ЗСУ отримав поранення внаслідок обстрілів бойовиками українських позицій.
Інцидент стався поблизу містечка Мар’їнка в Донецькії області, повідомляє українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.
Наразі військовослужбовцю надають медичну допомогу, а українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню направила ноту до СММ ОБСЄ.
Доба на Донбасі
За минулу добу 4 березня, на Донбасі було зафіксовано дев’ять порушень режиму тиші.
Бойовики обстрілювали українські позиції в районі Водяного, Авдіївки, Пісків, Павлополя, Золотого-4, Новозванівки та Талаківки
Втрат серед українських захисників не було. Про всі факти порушень повідомили представників ОБСЄ.
Фото: штаб ООС