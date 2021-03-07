Председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков дал поручение безотлагательно сформировать маршруты спецперевозки работников критической инфраструктуры, согласно правилам красной карантинной зоны, которые будут действовать в регионе с 8 марта.

Об этом глава области сообщил на своей странице в соцсети.

— Согласно распоряжению райгосадминистрациям, исполнительным органам местных советов, руководителям соответствующих медицинских учреждений и автомобильным перевозчикам пассажиров необходимо до 8.00 понедельника, 8 марта, обеспечить заключение договоров по перевозке персонала автобусными маршрутами специальных перевозок, — написал Полосков.

По его словам, перевозчики должны проинформировать полицию о сформированных маршрутах спецперевозок.

С 8 марта в Закарпатской области будет действовать красная зона карантина.

В соответствии с правилами красной зоны, запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, развлекательных заведений, непродовольственных магазинов, заведений культуры и т. п.

Источник: Анатолій Полосков