Голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков дав доручення невідкладно сформувати маршрути спецперевезення працівників критичної інфраструктури, згідно з правилами червоної карантинної зони, які діятимуть в регіоні з 8 березня.

Про це очільник області повідомив на своїй сторінці в соцмережі.

– Відповідно до розпорядження райдержадміністраціям, виконавчим органам місцевих рад, керівникам відповідних медичних закладів і автомобільним перевізникам пасажирів необхідно до 8.00 понеділка, 8 березня, забезпечити укладення договорів з перевезень персоналу автобусними маршрутами спеціальних перевезень, – написав Полосков.

За його словами, перевізники мають проінформувати поліцію про сформовані маршрути спецперевезень.

З 8 березня у Закарпатській області діятиме червона зона карантину.

Згідно з правилами червоної зони, заборонена робота закладів громадського харчування, ТРЦ, розважальних закладів, непродовольчих магазинів, закладів культури тощо.

Джерело: Анатолій Полосков