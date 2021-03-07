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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Закарпаття в червоній зоні: для робітників організують спецперевезення

Голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков дав доручення невідкладно сформувати маршрути спецперевезення працівників критичної інфраструктури, згідно з правилами червоної карантинної зони, які діятимуть в регіоні з 8 березня.

коронавірус, карантин, маска

Про це очільник області повідомив на своїй сторінці в соцмережі.

– Відповідно до розпорядження райдержадміністраціям, виконавчим органам місцевих рад, керівникам відповідних медичних закладів і автомобільним перевізникам пасажирів необхідно до 8.00 понеділка, 8 березня, забезпечити укладення договорів з перевезень персоналу автобусними маршрутами спеціальних перевезень, – написав Полосков.

За його словами, перевізники мають проінформувати поліцію про сформовані маршрути спецперевезень.

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З  8 березня у Закарпатській області діятиме червона зона карантину.

Згідно з правилами червоної зони, заборонена робота закладів громадського харчування, ТРЦ, розважальних закладів, непродовольчих магазинів, закладів культури тощо.

Джерело: Анатолій Полосков

Фото: Depositphotos

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