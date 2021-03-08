Отмена перевода часов: в областях могут появиться разные рабочие графики

Верховная Рада предварительно приняла законопроект, согласно которому в Украине больше не будут переводить часы на летнее и зимнее время. Однако документ на обсуждении во втором чтении могут дополнить новой нормой.

Об этом заявил первый вице-спикер Руслан Стефанчук в эфире одного из украинских телеканалов.

Речь идет о формировании графика рабочего дня в областях. Благодаря дополнению планируют дать возможность органам местного самоуправления самостоятельно корректировать время начала и окончания рабочего дня.

— Если они видят, что есть разрыв во времени, то они, не отменяя киевское время, могут установить, что работа в определенном регионе будет, например, на полчаса раньше или позже начинаться. Но это никак не будет влиять на единое киевское время по всей территории Украины, — рассказал Стефанчук.

На летнее время часы все еще нужно переводить — в ночь с 27 на 28 марта стрелки часов нужно перевести на час вперед. А вот в октябре перевод часов может быть уже последним.

Перевод часов

Верховная Рада приняла за основу проект закона об исчислении времени в Украине. Соответствующий законопроект предлагает установить единое время на всей территории Украины — киевское.

Инициатор законопроекта Руслан Стефанчук отметил, что перевод часов негативно влияет на здоровье и нет никаких исследований, подтверждающих экономию за его счет.