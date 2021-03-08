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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Скасування переведення годинників: в областях можуть з’явитися різні робочі графіки

Верховна Рада попередньо ухвалила законопроект, згідно з яким в Україні більше не переводитимуть годинники на літній та зимовий час. Однак документ на обговорення в другому читанні можуть доповнити новою нормою.

Скасування переведення годинників: в областях можуть з’явитися різні робочі графіки

Про це заявив перший віце-спікер Руслан Стефанчук в ефірі одного з українських телеканалів.

Йдеться про формування графіка робочого дня в областях. Завдяки доповненню планують дати можливість органам місцевого самоврядування самостійно коригувати час початку та закінчення робочого дня.

– Якщо вони бачать, що є розрив у часі, то вони, не скасовуючи київський час, можуть встановити, що робота в певному регіоні буде, наприклад, на півгодини раніше чи пізніше починатися. Але це ніяк не впливатиме на єдиний київський час на всій території України, – розповів Стефанчук.

На літній час годинник все ще потрібно переводити – в ніч з 27 на 28 березня стрілки годинника потрібно перевести на годину вперед. А ось у жовтні переведення годинників може бути вже останнім.

Переведення годинника

Верховна Рада прийняла за основу проект закону про обчислення часу в Україні. Відповідний законопроект пропонує встановити єдиний час на всій території України – київський.

Ініціатор законопроекту Руслан Стефанчук зазначив, що переведення годинників негативно впливає на здоров’я і немає ніяких досліджень, які підтверджують економію внаслідок цього.

Фото: Dreamstime

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