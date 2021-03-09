За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня.
В частности, вблизи населенного пункта Луганское оккупанты с помощью ручного противотанкового гранатомета осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
Недалеко от населенного пункта Водяное и поселка Пески боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Возле населенного пункта Опытное российско-оккупационные войска открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета, а у Золотого-4 — из стрелкового оружия.
В районе поселка Лебединский противник обстреливал наши позиции из станкового противотанкового гранатомета.
Боевых потерь среди украинских воинов нет.
С начала текущих суток, 9 марта, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
Вблизи населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования РФ использовал миномет 82-го калибра, а неподалеку Песков — открывали огонь из стрелкового оружия.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.
Ранение военных в зоне ООС
5 марта один военный ВСУ получил ранения в результате обстрелов боевиками украинских позиций.
Инцидент произошел возле городка Марьинка в Донецкой области. Военнослужащему оказали медицинскую помощь, а украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня направила ноту в СММ ОБСЕ.