За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, вблизи населенного пункта Луганское оккупанты с помощью ручного противотанкового гранатомета осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Недалеко от населенного пункта Водяное и поселка Пески боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Возле населенного пункта Опытное российско-оккупационные войска открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета, а у Золотого-4 — из стрелкового оружия.

В районе поселка Лебединский противник обстреливал наши позиции из станкового противотанкового гранатомета.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

С начала текущих суток, 9 марта, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования РФ использовал миномет 82-го калибра, а неподалеку Песков — открывали огонь из стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

Ранение военных в зоне ООС

5 марта один военный ВСУ получил ранения в результате обстрелов боевиками украинских позиций.

Инцидент произошел возле городка Марьинка в Донецкой области. Военнослужащему оказали медицинскую помощь, а украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня направила ноту в СММ ОБСЕ.