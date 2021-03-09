За минулу добу у районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

Зокрема, поблизу населеного пункту Луганське окупанти за допомогою ручного протитанкового гранатомета здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Неподалік населеного пункту Водяне та селища Піски бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поруч населеного пункту Опитне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та автоматичного станкового гранатомета, а біля Золотого-4– зі стрілецької зброї.

У районі селища Лебединське противник обстрілював наші позиції зі станкового протитанкового гранатомета.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Від початку поточної доби, 9 березня, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Красногорівка збройні формування РФ використав міномет 82-го калібру, а неподалік Пісків – відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Поранення військових у зоні ООС

5 березня один військовий ЗСУ отримав поранення внаслідок обстрілів бойовиками українських позицій.

Інцидент стався поблизу містечка Мар’їнка в Донецькій області. Військовослужбовцю надали медичну допомогу, а українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню направила ноту до СММ ОБСЄ.