Калиновский рынок в Черновцах с 10 марта возобновит свою работу несмотря на то, что город находится в красной зоне карантина.

Об этом сообщил мэр Черновцов Роман Кличук во время акции протеста предпринимателей Калиновского рынка.

— В четверг мы написали обращение к областной комиссии ТЭБ и ЧС с просьбой дать разъяснения относительно принятого протокола карантина красной зоны. Ведь в пункте девять решение госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС есть запрет на работу непродовольственных рынков, но не указано о работе рынков смешанного типа, каким является наш коммунальный Калиновский рынок, — сказал Роман Кличук.

Он добавил, что они так и не дождались объяснения, а поэтому решили возобновить работу рынка с 10 марта.

Пикетчики с аплодисментами восприняли слова мэра города. В то же время он попросил людей не забывать, что коронавирус не отступает, поэтому стоит соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы.

С 1 марта в Черновицкой области начал действовать красный уровень эпидемической опасности.

По состоянию на 9 марта в красную зону попали четыре области: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Больше об адаптивном карантине, и какие ограничения действуют в каждой зоне читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Черновецкий проминь