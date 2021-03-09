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Факти / Україна
Марія Степанюк |

У Чернівцях дозволили роботу Калинівського ринку, хоча регіон у червоній зоні

Калинівський ринок у Чернівцях від 10 березня відновить свою роботу попри те, що місто перебуває у червоній зоні карантину.

МТК Калинівський ринок

Про це повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук під час акції протесту підприємців Калинівського ринку.

— У четвер ми написали звернення до обласної комісії ТЕБ та НС з проханням дати роз’яснення щодо ухваленого протоколу щодо карантину червоної зони. Адже у пункті дев’ять рішення держкомісії з питань ТЕБ та НС є заборона роботи непродовольчих ринків, але не вказано щодо роботи ринків змішаного типу, яким є наш комунальний Калинівський ринок, – сказав Роман Клічук.

Він додав, що вони так і не дочекалися пояснення, а тому вирішили відновити роботу ринку з 10 березня.

Пікетувальники із оплесками сприйняли слова мера міста. Водночас він попросив людей не забувати, що коронавірус не відступає, тому варто дотримуватися усіх санітарно-епідеміологічних норм.

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З 1 березня у Чернівецькій області почав діяти червоний рівень епідемічної небезпеки.

Станом на 9 березня до червоної зони потрапили чотири області: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Більше про адаптивний карантин, та які обмеження діють у кожній зоні читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Чернівецький промінь

Джерело: Укрінформ

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