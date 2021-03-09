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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Во сколько обошлось лечение одного пациента с Covid-19 в 2020 в Украине

В 2020 году на стационарное лечение пациентов от коронавируса было потрачено 11 млрд грн.

Во сколько обошлось лечение одного пациента с Covid-19 в 2020 в Украине

Также исполняющий обязанности главы Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский добавил, что на лечение одного пациента было потрачено в среднем 45 тыс. бюджетных средств.

— Мы потратили на стационарное лечение пациентов с Covid-19 11 млрд грн. За эти средства в стационаре в 2020 году пролечились 250 тыс. пациентов, то есть на одного пациента государство выделило и заплатило 45 тыс. грн. Это большие средства. Это не в интенсивной терапии, а в стационаре, — рассказал он.

Виленский отметил также, что расходы могут быть разными.

— Если больной просто в стационаре, то расходы на его лечение могут составлять 2-10 тыс. грн, а если в отделении интенсивной терапии или реанимации — 100 тыс. Но в среднем — это 45 тыс. грн, — добавил Виленский.

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Адаптивный карантин

В Украине обновили показатели регионов относительно распространения коронавируса. Четыре области попали в красную зону, в оранжевой — девять.

По состоянию на 9 марта до красной зоны попали такие области: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Киев остается в оранжевой зоне карантина.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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