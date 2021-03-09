Во сколько обошлось лечение одного пациента с Covid-19 в 2020 в Украине

В 2020 году на стационарное лечение пациентов от коронавируса было потрачено 11 млрд грн.

Также исполняющий обязанности главы Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский добавил, что на лечение одного пациента было потрачено в среднем 45 тыс. бюджетных средств.

— Мы потратили на стационарное лечение пациентов с Covid-19 11 млрд грн. За эти средства в стационаре в 2020 году пролечились 250 тыс. пациентов, то есть на одного пациента государство выделило и заплатило 45 тыс. грн. Это большие средства. Это не в интенсивной терапии, а в стационаре, — рассказал он.

Виленский отметил также, что расходы могут быть разными.

— Если больной просто в стационаре, то расходы на его лечение могут составлять 2-10 тыс. грн, а если в отделении интенсивной терапии или реанимации — 100 тыс. Но в среднем — это 45 тыс. грн, — добавил Виленский.

Адаптивный карантин

В Украине обновили показатели регионов относительно распространения коронавируса. Четыре области попали в красную зону, в оранжевой — девять.

По состоянию на 9 марта до красной зоны попали такие области: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Киев остается в оранжевой зоне карантина.