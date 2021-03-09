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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Вакцинація в Україні проходить утричі повільніше, ніж планувалося – Радуцький

Кампанія з вакцинації населення в Україні проходить повільніше, ніж планувало Міністерство охорони здоров’я. Темпи імунізації нижчі утричі за прогнози МОЗ. Про це повідомив Михайло Радуцький – очільник парламентського Комітету з питань здоров’я нації.

вакцинація військових

Наразі в Україні прищепили близько 20 тис. осіб. Радуцький назвав причини занижених показників. По-перше, це неготовність мобільних бригад – у перші дні у деяких регіонах працювало по одній чи дві бригади медиків. Наразі їх кількість збільшена до 130, а незабаром буде до 200.

Другою причиною сповільнених темпів вакцинації Радуцький вважає невмотивованість медиків, які проводять щеплення.

– З деяких регіонів надходить тривожна інформація – медикам з бригад обіцяли премії, але люди так і не розуміють, чи отримають ці кошти.

Третій фактор – недостатня комунікація щодо необхідності вакцинації з населенням.

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Вакцинація в Україні

Вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. Першими щеплення отримали медичні працівники та військовослужбовці. Станом на ранок 9 березня 19 118 українців вакцинувалися від коронавірусу.

Лідером за кількістю щеплень наразі є Донецька область. Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов також заявив, що вакцинація в Україні йде не за планом.

Джерело: Михайло Радуцький

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