Медицинская система Украины готова к третьей волне эпидемии коронавируса. В этом во время заседания правительства заверил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что процесс усиления способности украинской медицинской ситемы не останавливался с начала пандемии.

— На сегодня мы обеспечили подведенным кислородом 60 тыс. койкомест. Это один из самых высоких показателей в Европе. Также сейчас у нас появился еще один механизм противодействия пандемии — вакцинация. Чем больше людей будут получать прививки, тем быстрее мы сможем пройти период коронакризиса и не обременять страну усиленными ограничениями, — отметил глава правительства.

Денис Шмыгаль напомнил, что Украина закупает только безопасные вакцины, которые признали передовые страны мира. В частности, препарат от AstraZeneca, который сейчас используется в Украине, закупается Канадой, Великобританией и другими ведущими странами.

Кроме того, правительство увеличило объем бесплатной социальной рекламы, направленной на предотвращение возникновения и распространения коронавируса.

На днях премьер-министр сообщил, что третья волна эпидемии Covid-19 в Украине уже началась.

Также он предположил: как только большая часть областей перейдет в красную зону эпидемиологической опасности, скорее всего, придется возвращаться к введению локдауна.