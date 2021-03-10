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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Медична система України готова до третьої хвилі Covid-19 – Шмигаль

Медична система України готова до третьої хвилі епідемії коронавірусу. У цьому під час засідання уряду запевнив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Медична система України готова до третьої хвилі Covid-19 – Шмигаль

Він зауважив, що процес посилення спроможності української медичної ситеми не зупинявся з початку пандемії.

– На сьогодні ми забезпечили підведеним киснем 60 тис. ліжкомісць. Це один із найвищих показників у Європі. Також зараз у нас з’явився ще один механізм протидії пандемії – вакцинація. Чим більше людей отримуватимуть щеплення, тим швидше ми зможемо пройти період коронакризи та не обтяжувати країну посиленими обмеженням, – зазначив глава уряду.

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Денис Шмигаль нагадав, що Україна закуповує тільки безпечні вакцини, які визнали передові країни світу. Зокрема, препарат від AstraZeneca, який наразі використовується в Україні, закуповується Канадою,  Великою Британією та іншими провідними країнами.

Крім того, уряд збільшив обсяг безкоштовної соціальної реклами, яка спрямована на запобігання виникнення і поширення коронавірусу.

Днями прем’єр-міністр повідомив, що третя хвиля епідемії Covid-19 в Україні вже почалася.

Також він припустив: щойно велика частина областей перейде в червону зону епідеміологічної небезпеки, найімовірніше, доведеться повертатися до запровадження локдауну.

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