Министерство культуры и информационной политики Украины планирует открыть онлайн-музей российской пропаганды для борьбы с фейками и дезинформацией.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил об этом в эфире одного из украинских телеканалов и отметил, что это будет лишь первым кирпичиком в создании крупного международного центра противодействия дезинформации.
— Мы действуем по примеру балтийских стран — такие центры есть в Латвии, Финляндии, Чехии.
Это скорее центры просветительские, которые мониторят, позволяют разоблачать и показывать, что является дезинформацией и фейками, чтобы граждане и сообщество понимали, в какой среде мы находимся, — сказал министр.
Центр противодействия дезинформации
Об открытии в Украине Центра противодействия дезинформации, частью которого станет музей российской пропаганды, сообщил президент Владимир Зеленский на форуме Украина 30.
Президент отметил, что это была его инициатива.