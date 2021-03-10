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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

В Украине создадут онлайн-музей российской пропаганды

Министерство культуры и информационной политики Украины планирует открыть онлайн-музей российской пропаганды для борьбы с фейками и дезинформацией.

Александр Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил об этом в эфире одного из украинских телеканалов и отметил, что это будет лишь первым кирпичиком в создании крупного международного центра противодействия дезинформации.

— Мы действуем по примеру балтийских стран — такие центры есть в Латвии, Финляндии, Чехии.

Это скорее центры просветительские, которые мониторят, позволяют разоблачать и показывать, что является дезинформацией и фейками, чтобы граждане и сообщество понимали, в какой среде мы находимся, — сказал министр.

Центр противодействия дезинформации

Об открытии в Украине Центра противодействия дезинформации, частью которого станет музей российской пропаганды, сообщил президент Владимир Зеленский на форуме Украина 30.

Президент отметил, что это была его инициатива.

Фото: УНИАН

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