Міністерство культури та інформаційної політики України планує відкрити онлайн-музей російської пропаганди для боротьби з фейками та дезінформацією.

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив про це в ефірі одного з українських телеканалів та зазначив, що це лише перша цеглинка у створенні великого міжнародного центру протидії дезінформації.

– Ми діємо за прикладом балтійських країн – такі центри є в Латвії, Фінляндії, Чехії. Це швидше центри просвітницькі, які моніторять, дозволяють викривати й показувати, що є дезінформацією і фейками, щоб громадяни і спільнота розуміли, в якому середовищі ми знаходимося, – сказав міністр.

Центр протидії дезінформації

Про відкриття в Україні Центру протидії дезінформації, частиною якого стане музей російської пропаганди, повідомив президент Володимир Зеленський на форумі Україна 30.

Президент зазначив, що це була його ініціатива.