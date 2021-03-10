PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

В Україні створять онлайн-музей російської пропаганди

Міністерство культури та інформаційної політики України планує відкрити онлайн-музей російської пропаганди для боротьби з фейками та дезінформацією.

Александр Ткаченко

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив про це в ефірі одного з українських телеканалів та зазначив, що це лише перша цеглинка у створенні великого міжнародного центру протидії дезінформації.

– Ми діємо за прикладом балтійських країн – такі центри є в Латвії, Фінляндії, Чехії.

Це швидше центри просвітницькі, які моніторять, дозволяють викривати й показувати, що є дезінформацією і фейками, щоб громадяни і спільнота розуміли, в якому середовищі ми знаходимося, – сказав міністр.

Центр протидії дезінформації

Про відкриття в Україні Центру протидії дезінформації, частиною якого стане музей російської пропаганди, повідомив президент Володимир Зеленський на форумі Україна 30.

Президент зазначив, що це була його ініціатива.

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка