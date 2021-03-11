Впервые с начала войны на Донбассе Антонов выполняет государственный заказ Минобороны. Ан-178 должен заменить на рынке устаревшие Ан-12. Они будут перевозить как воинов, так и вооружения весом до 18 тонн.

Армия сделала заказ на три таких самолета. Правительство уже отчиталось, что авансовые платежи проплатили. Еще одна фишка Ан-178 — это полное импортозамещение.

Украина на сегодняшний день не способна изготовить 100% всех частей для самолета. Поэтому речь идет об увеличении доли отечественных комплектующих. Основная часть деталей производилась на территории России, — рассказывает авиационный эксперт Богдан Долинце.

Но с 2014 года, после российской агрессии, от комплектующих из России отказались. В новом Ан-178 ни одного винтика из России. На две трети он состоит из оборудования американских корпораций, на одну треть — украинских производителей.

Есть заказ на самолет и за рубежом. Два года назад Антонов выиграл тендер на поставку самолета для полиции Перу. Устойчивый спрос и на полеты двух крупнейших в мире грузовых самолета — Руслан и Мрию.

Создание Мрии приблизила Холодная война. Советский Союз активно развивал космическую программу. Возникла потребность в самолете, который бы доставлял ракеты.

Но уже в 1990-х годах Мрию подрезали и закрыли в ангаре под Киевом. Космическая программа закрылась, а нового назначения пока не нашли. Так продолжалось долгих десять лет. А дальше, первый рейс — и сразу рекорд. И после этого на полеты Мрии посыпались заказы.

Перевозили локомотивы, енерготурбины, вертолеты и другое оборудование для ликвидации последствий землетрясения и цунами на Фукусиме. Мрия устанавливала один рекорд за другим. Всего их — более 260.

В 2020 году самолет перевез самый объемный в мире груз — отсеки были полностью заставлены средствами борьбы с коронавирусом. Мрия доставила 12 млн масок, а также защитные очки и защитные костюмы для украинских медиков.

Мало кто знает, но в Мрии есть брат близнец. В течение только последнего года планы на этот недостроенный самолет менялись кажется чаще, чем курс доллара. То его собирались достроить, а потом, вроде бы, хотели сделать из него музей.

Основой для конструирования Ан-225, стал самолет с действительно мужским характером — Ан-124 Руслан. Он немного меньше, однако — чрезвычайно востребован. Руслан тоже в книге рекордов Гиннеса, как самый большой серийный грузовой самолет в мире.

Аг-124 известен не только рекордными военными и гуманитарными перевозками, но и необычными. Так в 1993 году три Руслана доставили для грандиозных концертов Майкла Джексона в Европе 310 тонн оборудования.

Будущим для государственного предприятия Антонов должны стать не только уникальные военно-транспортные самолеты. Есть перспективы плодотворного сотрудничества с одним из лидеров авиастроения концерном Boeing.

Появилась информация, что на Антонове Boeing может локализовать производство лучших в мире американских истребителей, которые концерн производит для разных стран. А также — учебного самолета Т-7.

Также Антонов может присоединиться и к созданию украинского ударно-разведывательного беспилотника. Благодаря таким Азербайджан недавно выиграл войну в Армении за Нагорный Карабах.

Имеет предприятие возможности наладить и производство пассажирских лайнеров. Но выйти на рынок будет невероятно сложно.

В ангарах заводов ГП Антонов говорят, что их работа зависит от заказов. И возможно через 10-15 лет вовсе не фантастическими станут планы предприятия войти в число лидеров европейского авиастроения.

В Украине будут собирать военные американские вертолеты

На Одесском авиационном заводе будут собирать американские военные вертолеты. По словам директора государственного концерна Укроборонпрома Юрия Гусева, завод имеет достаточно производственных мощностей, чтобы выполнить такую ​​задачу.

Предварительно первый вертолет планируют собрать к 30-летию Независимости Украины. Одесский авиазавод входит в государственный концерн Укроборонпром. Сборку американских вертолетов планируют запустить в этом году.