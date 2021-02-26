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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В Украине будут собирать военные американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois

На Одесском авиационном заводе в этом году будут собирать американские военные вертолеты Bell UH-1 Iroquois.

Літак Bell UH-1 Iroquois Ірокез

По словам директора государственного концерна Укроборонпрома Юрия Гусева, завод имеет достаточно производственных мощностей, чтобы выполнить такую ​​задачу. Предварительно первый самолет планируют собрать к 30-летию Независимости Украины.

Одесский авиазавод входит в государственный концерн Укроборонпром. Сборку американских самолетов планируют запустить в этом году.

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Bell UH-1 Iroquois — вертолет компании Bell Helicopter Textron, в народе более известный как Хьюи. Это военный геликоптер с одним газотурбинным двигателем.

Геликоптер разработали в 1952 году, а его серийное производство запустили в 1960 году. За многие годы вертолет несколько раз модернизировали.

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Украина заказала три новых военные самолеты для Вооруженных сил Украины. Соответствующий контракт подписали Минобороны и государственное предприятие Антонов.

На новых вертолетах планируется доставлять военнослужащих, оружейную технику, а также транспортировать грузы. Зеленский считает, что в дальнейшем такие государственные заказы в Украине должны быть нормой.

Источник: Укроборонпром

Фото: Depositphotos

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