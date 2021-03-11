Вперше від початку війни на Донбасі Антонов виконує державне замовлення Міноборони. Ан-178 має замінити на ринку застарілі Ан-12. Вони будуть перевозити як вояків, так і озброєння вагою до 18 тонн.

Армія зробила замовлення на три таких літаки. Уряд вже відзвітував, що авансові платежі проплатили. Ще одна фішка Ан-178 – це повне імпортозаміщення.

Україна на сьогоднішній день не здатна виготовити 100% всіх частин для літака. Тому йдеться про збільшення частки вітчизняних комплектуючих. Основна частина деталей вироблялась на території Росії, – розповідає авіаційний експерт Богдан Долінце.

Але з 2014 року, після російської агресії, від комплектуючих з Росії відмовились. У новому Ан-178 жодного гвинтика з Росії. На дві третини він складається з обладнання американських корпорацій, на одну третину – українських виробників.

Є замовлення на літак і за кордоном. Два роки тому Антонов виграв тендер на постачання літака для поліції Перу. Стійкий попит і на польоти двох найбільших у світі вантажних літаки – Руслан і Мрію.

Створення Мрії наблизила Холодна війна. Радянський Союз активно розвивав космічну програму. Постала потреба у літаку, який би доставляв ракети.

Та вже у 1990-х роках Мрію підрізали та закрили в ангарі під Києвом. Космічна програма закрилася, а нового призначення поки не знайшли. Так тривало довгих десять років. А далі, перший рейс – і одразу рекорд. І після цього на польоти Мрії посипалися замовлення.

Перевозили локомотиви, енерготурбіни, гелікоптери та інше обладнання для ліквідації наслідків землетрусу та цунамі на Фукусімі. Мрія встановлювала один рекорд за іншим. Всього їх – понад 260.

В 2020 році літак перевіз найоб’ємніший у світі вантаж – відсіки були повністю заставлені засобами боротьби з коронавірусом. Мрія доправила 12 млн масок, а також захисні окуляри та захисні костюми для українських медиків.

Мало хто знає але у Мрії є брат близнюк. Протягом тільки останнього року плани на цей недобудований літак змінювалися здається частіше, ніж курс долара. То його збирались добудувати, а потім, начебто, хотіли зробити з нього музей.

Основою для конструювання Ан-225, став літак зі справді чоловічим характером – Ан-124 Руслан. Він трохи менший, проте – надзвичайно затребуваний. Руслан теж у книзі рекордів Гіннеса, як найбільший серійний вантажний літак у світі.

Аг-124 відомий не лише рекордними військовими та гуманітарними перевезеннями, а й незвичними. Так у 1993 році три Руслани доправили для грандіозних концертів Майкла Джексона у Європі 310 тонн устаткування.

Майбутнім для державного підприємства Антонов мають стати не лише унікальні військово-транспортні літаки. Є перспективи плідного співробітництва з одним із лідерів авіабудування концерном Boeing.

З’явилася інформація, що на Антонові Boeing може локалізувати виробництво найкращих у світі американських винищувачів, які концерн виготовляє для різних країн. А також – учбового літака Т-7.

Також Антонов може долучитися й до створення українського ударно-розвідувального безпілотника. Завдяки таким Азербайджан нещодавно виграв війну у Вірменії за Нагірний Карабах.

Має підприємство можливості налагодити й виробництво пасажирських лайнерів. Але вийти на ринок буде неймовірно складно.

В ангарах заводів ДП Антонов кажуть, що їх робота залежить від замовлень. І можливо за 10-15 років зовсім не фантастичними стануть плани підприємства увійти до когорти лідерів європейського авіабудування.

В Україні збиратимуть військові американські гелікоптери

На Одеському авіаційному заводі збиратимуть американські військові гелікоптери. За словами директора державного концерну Укроборонпрома Юрія Гусєва, завод має достатньо виробничих потужностей, щоб виконати таке завдання.

Попередньо перший вертоліт планують зібрати до 30-річчя Незалежності України. Одеський авіазавод входить до державного концерну Укроборонпром. Збірку американських вертольотів планують запустити у цьому році.