По меньшей мере 18 человек погибли и 200 пропали без вести из-за схождения ледника на севере Индии в штате Уттаракханд.

Большинство пропавших являются работниками двух гидроэлектростанций в этом районе.

Спасателям удалось достать 16 работников, которые оказались в тоннеле, заполненном мусором. Есть версия, что около 40 человек попали в другой тоннель. С ними до сих пор не установлена ​​связь. Сейчас аварийные бригады расчищают проход с применением тяжелого оборудования.

В спасательных мероприятиях участвуют сотни военнослужащих, военизированных формирований и военных вертолетов.

Эксперты расследуют инцидент, хотя до сих пор не известно, по какой причине могли сойти ледники.

Лавина разрушила гидроэлектростанцию ​​Ришиганга. Сильный поток воды нанес ущерб другому энергетическому объекту в районе Тапована. Мост, который соединял 13 сел, смыт водой. Пострадавшим из-за схода лавины с воздуха сбрасывают пакеты с продуктами питания.

Спасательная операция может длиться до 48 часов.

Схождение ледника в Индии

7 февраля произошло схождение ледника в Индии. На момент чрезвычайной ситуации сообщали о не менее 10 погибших и 125 пропавших без вести.

Ледяные массы скатились с горы Нандадеви, разрушив местную гидроэлектростанцию. В результате чрезвычайного происшествия произошло масштабное наводнение.