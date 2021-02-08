По меньшей мере 18 человек погибли и 200 пропали без вести из-за схождения ледника на севере Индии в штате Уттаракханд.
Большинство пропавших являются работниками двух гидроэлектростанций в этом районе.
Спасателям удалось достать 16 работников, которые оказались в тоннеле, заполненном мусором. Есть версия, что около 40 человек попали в другой тоннель. С ними до сих пор не установлена связь. Сейчас аварийные бригады расчищают проход с применением тяжелого оборудования.
В спасательных мероприятиях участвуют сотни военнослужащих, военизированных формирований и военных вертолетов.
Эксперты расследуют инцидент, хотя до сих пор не известно, по какой причине могли сойти ледники.
Лавина разрушила гидроэлектростанцию Ришиганга. Сильный поток воды нанес ущерб другому энергетическому объекту в районе Тапована. Мост, который соединял 13 сел, смыт водой. Пострадавшим из-за схода лавины с воздуха сбрасывают пакеты с продуктами питания.
Спасательная операция может длиться до 48 часов.
Схождение ледника в Индии
7 февраля произошло схождение ледника в Индии. На момент чрезвычайной ситуации сообщали о не менее 10 погибших и 125 пропавших без вести.
Ледяные массы скатились с горы Нандадеви, разрушив местную гидроэлектростанцию. В результате чрезвычайного происшествия произошло масштабное наводнение.