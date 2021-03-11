На Закарпатті припинили пошуки туриста, який заблукав у Карпатах ще 14 лютого.

Речниця ДСНС Закарпатської області Наталія Батир повідомила, що наразі лижник, якого шукали майже місяць, вважається зниклим безвісти.

– Ми не з’ясували, де були сліди заблукалого лижника, де він безпосередньо перебуває, не знайшли ані тіла, ані самої людини. Тому пошуки припинили, – сказала речниця.

Оперативні пошуки відбуваються протягом трьох діб, наступні сім днів до пошуків долучають усю можливу техніку.

Якщо це не дає результати, рішення про подальші пошукові операції приймає керівництво Держслужби з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС також повідомили, що пошуки відновлять після того, як зійде сніг.

Пошуки зниклого туриста

Двоє туристів з Києва заблукали в ніч на 14 лютого у районі гори Гемба поблизу села Березники.

Одного з лижників знайшли тієї ж доби у задовільному стані.

До пошуків другого залучили навіть гелікоптери, але результатів це не дало.