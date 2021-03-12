Спасенных украинских моряков затонувшего в водах Румынии сухогруза Волго Балт 179 доставили в пассажирский порт города Констанца.

Сейчас они проходят медицинский осмотр. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Twitter.

По его словам, представители украинского посольства в Румынии и консулы оказывают необходимую помощь морякам.

Также он добавил, что состояние украинки, которую в срочном порядке эвакуировали в больницу, стабильное. На данный момент угроз для ее жизни нет.

Volgo Balt 179: Врятовані українські моряки прибули до порту Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Стан громадянки, евакуйованої вчора до лікарні, стабільний, загроз її життю немає. Керівник @UKRinROU і консули разом з моряками, надають їм необхідну консульську допомогу pic.twitter.com/j4Czpm8f23 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 12, 2021

В Румынии затонуло судно с украинскими моряками

В Черном море возле берегов Румынии затонуло судно Волго Балт 179, на котором было 13 украинских моряков. Два человека погибли. 10 членов экипажа удалось спасти, их обещали доставить к пассажирскому причалу в порту города Констанца после окончания спасательных работ.

Единственную женщину, которая находилась на борту, Соколову Ангелину, срочно транспортировали в город из-за ухудшения состояния здоровья. Девушку забрали на вертолете. Остальные украинцы отправились в Констанцу на другом судне.

Фото: Consulate General of the Russian Federation in Constanţa