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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Авария украинского судна в Румунии: моряков доставили в Констанцу

Спасенных украинских моряков затонувшего в водах Румынии сухогруза Волго Балт 179 доставили в пассажирский порт города Констанца.

судно волго балт

Сейчас они проходят медицинский осмотр. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Twitter.

По его словам, представители украинского посольства в Румынии и консулы оказывают необходимую помощь морякам.

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Также он добавил, что состояние украинки, которую в срочном порядке эвакуировали в больницу, стабильное. На данный момент угроз для ее жизни нет.

В Румынии затонуло судно с украинскими моряками

В Черном море возле берегов Румынии затонуло судно Волго Балт 179, на котором было 13 украинских моряков. Два человека погибли. 10 членов экипажа удалось спасти, их обещали доставить к пассажирскому причалу в порту города Констанца после окончания спасательных работ.

Единственную женщину, которая находилась на борту, Соколову Ангелину, срочно транспортировали в город из-за ухудшения состояния здоровья. Девушку забрали на вертолете. Остальные украинцы отправились в Констанцу на другом судне.

Фото: Consulate General of the Russian Federation in Constanţa

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